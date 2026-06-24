Почти 45 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на прошлой неделе

Для защиты личных финансов важно соблюдать базовые принципы безопасности. Важно категорически не разглашать по телефону конфиденциальные сведения — реквизиты карт, коды подтверждения, пароли и данные паспорта. Также нижегородцев просят не осуществлять денежные переводы по требованию собеседников, даже если те выдают себя за представителей банков или силовых структур.