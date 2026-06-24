Почти 45 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на прошлой неделе

За минувшую неделю жители Нижегородской области лишились почти 45 миллионов рублей из‑за действий злоумышленников. Правоохранительные органы зафиксировали 46 эпизодов мошенничества, реализованного с применением разнообразных обманных схем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Наиболее распространёнными оказались следующие виды афер:
мошенничество в рамках онлайн‑покупок — 14 инцидентов;
предложения о дополнительном доходе — 10 случаев;
звонки якобы от службы безопасности банка — 7 эпизодов.
Для защиты личных финансов важно соблюдать базовые принципы безопасности. Важно категорически не разглашать по телефону конфиденциальные сведения — реквизиты карт, коды подтверждения, пароли и данные паспорта. Также нижегородцев просят не осуществлять денежные переводы по требованию собеседников, даже если те выдают себя за представителей банков или силовых структур.
Для безопасности нужно тщательно проверять контрагентов при совершении покупок в интернете — изучать отзывы, анализировать срок существования площадки и воздерживаться от полной предоплаты: надёжные продавцы зачастую допускают расчёт после передачи товара.
Жителям Нижегородской области настоятельно рекомендуют скептически относиться к обещаниям сверхдоходов: заявления о гарантированной прибыли без каких‑либо рисков с высокой долей вероятности свидетельствуют о мошеннических намерениях.
Ранее самые распространенные схемы мошенничества перечислили в Нижнем Новгороде.