Серийного похитителя велосипедов задержали в Воронеже

Подозреваемый действовал по одной и той же схеме: проникал в подъезды и забирал оставленный без присмотра транспорт. К примеру, в этом месяце он похитил велосипед марки Teach Team стоимостью 20 тысячи рублей на улице 9 Января. Кроме того, сейчас доказана причастность фигуранта еще и к другим хищениям, совершенным в текущем месяце. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.