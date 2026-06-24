Схему подделки медицинских книжек раскрыли в Ростовской области

По версии следствия, с февраля по июль 2025 года подозреваемая вместе с медиками оформила медицинские книжки для трех человек. В документы внесли ложные сведения об осмотрах, а также допуски к работе с детьми и к продаже продуктов. Кроме того, фальшивый документ сделали для работника сферы коммунально-бытового обслуживания населения.