Три человека погибли при ударе БПЛА по пятиэтажке в Горловке

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Донецкой Народной Республике (ДНР), погибли три человека.
Обрушение затронуло конструкции с первого по пятый этажи, после чего возник пожар на площади 200 квадратных метров. На момент происшествия в подъезде находились десять человек. Семеро из них смогли покинуть здание по сохранившейся лестнице, еще трое оказались заблокированы обломками.
Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 32 человека и 11 единиц техники от РСЧС, в том числе 15 спасателей и 4 единицы техники от МЧС России.
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