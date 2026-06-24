Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при ударе БПЛА по пятиэтажке в Горловке

В Горловке в результате удара беспилотного летательного аппарата произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Донецкой Народной Республике (ДНР), погибли три человека.

Обрушение затронуло конструкции с первого по пятый этажи, после чего возник пожар на площади 200 квадратных метров. На момент происшествия в подъезде находились десять человек. Семеро из них смогли покинуть здание по сохранившейся лестнице, еще трое оказались заблокированы обломками.

Проведение аварийно-спасательных работ и ликвидация возгорания осложнялись сохраняющейся угрозой повторных атак БПЛА. В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших.

Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 32 человека и 11 единиц техники от РСЧС, в том числе 15 спасателей и 4 единицы техники от МЧС России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше