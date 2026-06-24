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Силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Система ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Всего с начала суток, по подсчетам ТАСС, согласно опубликованным сообщениям Собянина, на подлете к столице сбиты 11 БПЛА.

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