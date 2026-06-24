Платите штрафы! Мошенники нашли новые пути обмана

Волгоградцы могут столкнуться с новой схемой обмана через сайты проверки штрафов и долгов. Мошенники создали сеть из 30 фейковых сервисов, которые обещают найти задолженности, но вместо этого списывают деньги за «подписку» или «чистку данных».
РГ пишет, что сайты предлагают проверить штрафы ГИБДД, долги за услуги ЖКХ, посылки, номера телефонов и другие данные. Пользователь вводит ФИО, дату рождения, телефон, СТС или госномер автомобиля, после чего получает сообщение о якобы найденных проблемах. Затем сервис просит привязать банковскую карту для оплаты.
Эксперт по информационным технологиям Дмитрий Сыцко рассказал: «Даже если платеж не прошел и система просит попробовать другую карту, данные уже утекли к мошенникам». По его словам, злоумышленники могут настроить автосписания, использовать реквизиты для других операций или продать информацию.
Специалисты рекомендуют не вводить данные карты на незнакомых сайтах, не передавать CVC-код и коды из SMS. Для онлайн-покупок лучше использовать отдельную карту с небольшим лимитом.
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