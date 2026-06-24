Платите штрафы! Мошенники нашли новые пути обмана

Эксперт по информационным технологиям Дмитрий Сыцко рассказал: «Даже если платеж не прошел и система просит попробовать другую карту, данные уже утекли к мошенникам». По его словам, злоумышленники могут настроить автосписания, использовать реквизиты для других операций или продать информацию.