В Ростовской области суд вынес приговор за пропаганду терроризма

Согласно материалам дела, осенью 2025 года злоумышленник записал на видео последствия падения украинского беспилотника. В ходе съёмки мужчина допускал высказывания с призывами совершать нападения на иные объекты. Впоследствии данный ролик оказался в открытом доступе в сети Интернет, где с ним мог ознакомиться любой пользователь.