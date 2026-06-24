В Ростовской области суд вынес приговор за пропаганду терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным жителя города Батайска в публичных призывах к терроризму и его оправдании. Информация об этом поступила от регионального управления ФСБ.
Согласно материалам дела, осенью 2025 года злоумышленник записал на видео последствия падения украинского беспилотника. В ходе съёмки мужчина допускал высказывания с призывами совершать нападения на иные объекты. Впоследствии данный ролик оказался в открытом доступе в сети Интернет, где с ним мог ознакомиться любой пользователь.
На основании этих фактов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности и его пропаганда).
Судебная инстанция постановила назначить виновному денежное наказание в размере 400 тыс. рублей. Дополнительно осуждённому запрещено в течение двух лет осуществлять деятельность по администрированию интернет-ресурсов и каналов. Решение суда является окончательным и уже вступило в законную силу.