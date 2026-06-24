Мужчина вонзил нож в незнакомца в ходе ссоры на проспекте Гагарина

Мужчина чуть не убил незнакомца в Нижнем Новгороде. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Инцидент произошел на проспекте Гагарина 22 июня. Местный житель поссорился с незнакомцем и ударил того ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь, благодаря чему мужчина остался жив.
«По подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний местный житель. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины случившегося.
Ранее сообщалось, что нижегородца осудят за попытку убийства знакомой на улице Адмирала Васюнина.