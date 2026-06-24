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Мужчина вонзил нож в незнакомца в ходе ссоры на проспекте Гагарина

Врачи оказали всю необходимую помощь пострадавшему.

Мужчина чуть не убил незнакомца в Нижнем Новгороде. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел на проспекте Гагарина 22 июня. Местный житель поссорился с незнакомцем и ударил того ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь, благодаря чему мужчина остался жив.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний местный житель. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины случившегося.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудят за попытку убийства знакомой на улице Адмирала Васюнина.