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В районе Новороссийска локализовали лесное возгорание на площади 1,5 га

На Лысой горе в районе Новороссийска локализовано лесное возгорание на площади 1,5 га. Об этом сообщает Минприроды Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Огонь на территории Новороссийского лесничества тушат лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Отмечается, что ликвидацию пожара осложняет труднодоступный рельеф местности.

Огонь локализован около 16:50 мск.