В районе Новороссийска локализовали лесное возгорание на площади 1,5 га

Огонь на территории Новороссийского лесничества тушат лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Отмечается, что ликвидацию пожара осложняет труднодоступный рельеф местности.
Огонь локализован около 16:50 мск.
На Лысой горе в районе Новороссийска локализовано лесное возгорание на площади 1,5 га. Об этом сообщает Минприроды Краснодарского края.
Огонь на территории Новороссийского лесничества тушат лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Отмечается, что ликвидацию пожара осложняет труднодоступный рельеф местности.
Огонь локализован около 16:50 мск.