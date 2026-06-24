Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае во время выполнения сельскохозяйственных работ.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, место падения находится недалеко от хутора Прикубанского в Славянском районе. На место происшествия выехали следователи ведомства.
Пилот вертолета погиб, сообщили в ЕДДС Славянского района.
Ми-2 — легкий многоцелевой вертолет, разработанный в 1960-х годах. Широко применялся в сельском хозяйстве для обработки полей, а также для транспортных и учебных целей.