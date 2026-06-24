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Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае

В Краснодарском крае упал вертолет Ми-2, выполнявший сельскохозяйственные работы. Пилот погиб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае во время выполнения сельскохозяйственных работ.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, место падения находится недалеко от хутора Прикубанского в Славянском районе. На место происшествия выехали следователи ведомства.

Пилот вертолета погиб, сообщили в ЕДДС Славянского района.

Ми-2 — легкий многоцелевой вертолет, разработанный в 1960-х годах. Широко применялся в сельском хозяйстве для обработки полей, а также для транспортных и учебных целей.