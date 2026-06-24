В Краснодарском крае упал вертолет Ми-2

Крушение вертолета произошло в районе хутора Прикубанский. Вертолет выполнял обработку сельхозугодий.
На место падения прибыли спасатели. Обстоятельства случившегося уточняются.
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший обработку поля. По предварительным данным, на борту находился один человек, пишет ТАСС.
Крушение вертолета произошло в районе хутора Прикубанский. Вертолет выполнял обработку сельхозугодий.
На место падения прибыли спасатели. Обстоятельства случившегося уточняются.