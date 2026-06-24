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Житель Волгограда пытался перебросить телефоны и карты в колонию

Мужчину поймали сотрудники ИК-9, теперь ему грозит штраф 25 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде оштрафовали 37-летнего мужчину, который хотел передать заключенным телефоны и игральные карты. Инцидент произошел в мае 2026 года на территории исправительной колонии строгого режима № 9, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Павел Г. решил помочь своему знакомому, который отбывает наказание. Он попытался перебросить через забор шесть сотовых телефонов и четыре колоды покерных карт. Но сотрудники колонии заметили его и пресекли попытку.

Мировой судья признал мужчину виновным по статье о передаче запрещенных предметов в места лишения свободы. Ему назначили штраф 25 тысяч рублей. Телефоны и карты у него изъяли и конфисковали.

Пока решение суда не вступило в силу — у мужчины есть время, чтобы его обжаловать.