Пилот упавшего на Кубани вертолета погиб

Крушение произошло в районе платной трассы рядом с хутором Прикубанский Анастасиевского сельского поселения. Вертолет выполнял обработку поля.
Причины случившегося не уточняются.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, сейчас на месте работают оперативные службы — 21 специалист и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России.
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