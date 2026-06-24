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Почти 45 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородцев за минувшую неделю

Чаще всего граждан обманывали в процессе онлайн-покупок.

За минувшую неделю мошенники совершили 46 преступлений, лишив жителей Нижегородской области почти 45 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Самыми часто используемыми преступными схемами стали мошенничество при совершении онлайн-покупок (14 случаев), предложение дополнительного заработка (10 случаев) и звонки от «службы безопасности банка» (7 случаев).

Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, необходимо помнить и соблюдать основные правила финансовой безопасности:

никогда не сообщайте свои данные по телефону: номера карт, коды, пароли, паспортные данные; не переводите деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции; проверяйте продавцов перед онлайн-покупками: читайте отзывы, уточняйте дату регистрации сайта; избегайте полной предоплаты: добросовестные продавцы обычно предлагают оплату после получения товара; не верьте гарантиям высокой доходности: если вам обещают быструю прибыль без рисков, то это обман.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области перевела более миллиона рублей на «безопасный счет».