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Причиной падения вертолета МИ-2 на Кубани назвали нарушение правил

Вертолет потерпел крушение вблизи хутора Прикубанского в Славянском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Славянском районе Кубани произошло крушение вертолета МИ-2. Известно, что это случилось во время сельскохозяйственной обработки полей в районе хутора Прикубанского.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Краснодарском крае», — рассказали в ведомстве.

Информация о падении вертолета сельхозавиации поступила диспетчеру в 16:20 24 июня. На место тут же отправились сотрудники экстренных служб.

В результате инцидента пилот скончался на месте.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по факту крушения вертолета.