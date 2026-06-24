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Житель Ростова получил 200 часов работ за повторную езду в нетрезвом виде

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности.

В донской столице вынесли приговор 25-летнему автомобилисту, которого во второй раз поймали пьяным за рулём.

Инцидент произошёл в апреле на проспекте Сельмаш, где сотрудники ДПС остановили его машину. Как отметили в региональной прокуратуре, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, однако уроков не извлёк.

По решению Первомайского районного суда нарушитель отправится на 200 часов обязательных работ. Дополнительно ему запретили водить транспортные средства сроком на два года, а саму машину обратили в доход государства.