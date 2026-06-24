Житель Ростова получил 200 часов работ за повторную езду в нетрезвом виде

Инцидент произошёл в апреле на проспекте Сельмаш, где сотрудники ДПС остановили его машину. Как отметили в региональной прокуратуре, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, однако уроков не извлёк.