В Алтайском крае перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого травмы получили шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла на трассе К-25. По предварительным данным, у рейсового автобуса Hyundai, следовавшего из Новосибирска в Новоблаговещенку, возникла техническая неисправность. В результате 55-летний водитель не справился с управлением, автобус вылетел в кювет и перевернулся.
Всего в момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров. По информации помощника прокурора региона Марии Антошкиной, троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, еще троих, включая детей, доставили в лечебное учреждение.
В настоящее время надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.