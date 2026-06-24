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В Алтайском крае перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

На трассе К-25 в Алтайском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, у транспортного средства возникла техническая неисправность, из-за чего водитель потерял управление. Шестеро пассажиров пострадали, троих госпитализировали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого травмы получили шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на трассе К-25. По предварительным данным, у рейсового автобуса Hyundai, следовавшего из Новосибирска в Новоблаговещенку, возникла техническая неисправность. В результате 55-летний водитель не справился с управлением, автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Всего в момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров. По информации помощника прокурора региона Марии Антошкиной, троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, еще троих, включая детей, доставили в лечебное учреждение.

В настоящее время надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.