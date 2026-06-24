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Нижегородку будут судить за мошенничество при получении соцвыплат

Обвиняемая действовала в сговоре с другим лицом.

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении материнского капитала. Об этом сообщает областная прокуратура в своем макс-канале.

Известно, что в 2022 году женщина заключила фиктивный договор займа на приобретение жилья с кредитно-потребительским кооперативом на сумму средств материнского капитала (616 тысяч рублей), а также договор купли-продажи объекта недвижимости, расположенном в Ветлужском округе.

Реальная стоимость объекта недвижимости была меньше суммы маткапитала, но в договорах займа и купли-продажи квартиры нижегородка и ее пособник указали недостоверную сумму, равную сумме сертификата.

Затем обвиняемая получила денежные средства в соответствии с договором займа в сумме материнского капитала и предоставила комплект документов с заведомо ложными сведениями в отделение социального фонда.

Сотрудники данной организации, в свою очередь, перечислили на счет кооператива (в счет погашения договора займа) денежные средства маткапитала. Реализовав незаконную схему, участники преступной группы получили бюджетные деньги и поделили их между собой.

Уголовное дело направлено в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили за хищение 350 тысяч рублей, выделенных на поддержку малого бизнеса.