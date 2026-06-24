Нижегородку будут судить за мошенничество при получении соцвыплат

Известно, что в 2022 году женщина заключила фиктивный договор займа на приобретение жилья с кредитно-потребительским кооперативом на сумму средств материнского капитала (616 тысяч рублей), а также договор купли-продажи объекта недвижимости, расположенном в Ветлужском округе.