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Собянин сообщил об отражении атаки 15-го БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, который направлялся к Москве в среду, 24 июня. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на месте падения фрагментов дрона уже работают специалисты экстренных служб.

Первый БПЛА был ликвидирован примерно в 04:07 по московскому времени. Таким образом, за сутки на подлете к столице уничтожено уже 15 беспилотников.

В связи с этим столичный аэропорт Внуково временно отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

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