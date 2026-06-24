Собянин сообщил об отражении атаки 15-го БПЛА на подлете к Москве

По его словам, на месте падения фрагментов дрона уже работают специалисты экстренных служб.
Первый БПЛА был ликвидирован примерно в 04:07 по московскому времени. Таким образом, за сутки на подлете к столице уничтожено уже 15 беспилотников.
В связи с этим столичный аэропорт Внуково временно отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
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