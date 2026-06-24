Семь лет колонии получил воронежец за смертельное избиение знакомой

Суд установил, что в ночь с 18 на 19 января текущего года 33-летний мужчина с 48-летней знакомой в доме по улице Советской в селе Листопадовка Грибановского района пьянствовал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.