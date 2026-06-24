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Пострадавшим от собак воронежским детям выплатят компенсацию

Суд Терновского района утвердил исковые требования прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Терновского района после проверки выяснила, что в феврале текущего года на двух несовершеннолетних местных жителей напала безнадзорная собака, покусавшая их. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Воронежской области.

Получившим телесные повреждения детям оказали медицинскую помощь, после чего последовала длительная процедура иммунизации.

Муниципальный суд удовлетворил исковые требования прокурора о компенсации морального вреда. Каждому несовершеннолетнему выплатят по 15 тысяч рублей.

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