Нижегородке вернули 755 тысяч рублей переплаты за электричество

Во время документарной проверки инспекторы выяснили, что в помещении установлен электронный счетчик, который фиксирует как активную, так и реактивную энергию. Управляющая компания суммировала оба показателя и на их основании выставляла счета. Однако экспертиза показала, что такой подход не соответствует требованиям законодательства и условиям договора электроснабжения. Оплачивать необходимо было только объем активной энергии.