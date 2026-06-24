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Нижегородке вернули 755 тысяч рублей переплаты за электричество

Перерасчет сделали после жалобы в Госжилинспекцию.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Нижнего Новгорода удалось вернуть более 755 тысяч рублей, которые были излишне начислены за электроэнергию в нежилом помещении. Перерасчет был произведен после проверки, проведенной Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области по обращению собственницы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поводом для жалобы стали счета за электричество, сумма в которых оказалась значительно завышенной. Владелица помещения на улице Космонавта Комарова неоднократно просила управляющую организацию проверить расчеты, однако начисления продолжали выставляться в прежнем объеме.

Во время документарной проверки инспекторы выяснили, что в помещении установлен электронный счетчик, который фиксирует как активную, так и реактивную энергию. Управляющая компания суммировала оба показателя и на их основании выставляла счета. Однако экспертиза показала, что такой подход не соответствует требованиям законодательства и условиям договора электроснабжения. Оплачивать необходимо было только объем активной энергии.

По итогам проверки ГЖИ выдала управляющей организации представление об устранении нарушений. Компания выполнила требования инспекции и произвела перерасчет. Собственнице вернули 755 120 рублей 34 копейки.

В Госжилинспекции также отметили, что с начала года жители региона направили более 2,5 тысячи обращений, связанных с неправильным начислением платы за жилищно-коммунальные услуги.