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СК расследует гибель двух человек при атаке БПЛА в Нижегородской области

Следователи дадут правовую оценку очередным преступлениям киевского режима против мирных жителей российских регионов.

Следственный комитет России займется расследованием преступлений украинских вооруженных формирований, совершенных в отношении мирных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В фокус внимания следователей попал массированный налет вражеских беспилотников на Нижегородскую область, произошедший утром 24 июня. Как сообщалось ранее, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Нижнем Новгороде загорелся жилой дом, что привело к гибели двух человек, еще двое были госпитализированы. Силы ПВО сумели уничтожить более 20 дронов, атака на регион носила затяжной характер.

Помимо Нижегородской области, ведомство зафиксирует последствия ударов в Белгородской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике, где в общей сложности погибли четыре человека и восемь мирных жителей получили ранения. Следственный комитет установит всех причастных к совершению данных преступлений лиц.

Ранее сообщалось, что глава Самары Иван Носков выразил соболезнования Нижегородской области.

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