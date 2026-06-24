СК расследует гибель двух человек при атаке БПЛА в Нижегородской области

Следственный комитет России займется расследованием преступлений украинских вооруженных формирований, совершенных в отношении мирных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
В фокус внимания следователей попал массированный налет вражеских беспилотников на Нижегородскую область, произошедший утром 24 июня. Как сообщалось ранее, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Нижнем Новгороде загорелся жилой дом, что привело к гибели двух человек, еще двое были госпитализированы. Силы ПВО сумели уничтожить более 20 дронов, атака на регион носила затяжной характер.
Помимо Нижегородской области, ведомство зафиксирует последствия ударов в Белгородской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике, где в общей сложности погибли четыре человека и восемь мирных жителей получили ранения. Следственный комитет установит всех причастных к совершению данных преступлений лиц.
Ранее сообщалось, что глава Самары Иван Носков выразил соболезнования Нижегородской области.