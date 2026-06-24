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Бросок на 25 тыс: волгоградца оштрафовали за попытку закинуть телефоны в ИК

Мобильники и колоды игральных карт 37-летний мужчина пытался перебросить через забор «зоны».

37-летнего жителя областного центра поймали в поселке Водстрой при попытке переправить в колонию строгого режима мобильные телефоны и игральные карты, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Мужчина откликнулся на просьбу ранее судимого знакомого и взялся перебросить через забор «зоны» шесть гаджетов и четыре колоды. За этим занятием его и поймали сотрудники режимного учреждения. За передачу «запрещенки» на территорию запретной зоны суд назначил волгоградцу административное наказание — штраф в 25 тысяч рублей. А незаконную посылку у него конфисковали, включая телефоны.

А несколько месяцев назад стало известно, что количество колони в Волгоградской области сократится — в Камышине ликвидировали одно из исправительных учреждений.