Бросок на 25 тыс: волгоградца оштрафовали за попытку закинуть телефоны в ИК

Мужчина откликнулся на просьбу ранее судимого знакомого и взялся перебросить через забор «зоны» шесть гаджетов и четыре колоды. За этим занятием его и поймали сотрудники режимного учреждения. За передачу «запрещенки» на территорию запретной зоны суд назначил волгоградцу административное наказание — штраф в 25 тысяч рублей. А незаконную посылку у него конфисковали, включая телефоны.