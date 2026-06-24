Жительница Воронежа подменила дорогостоящую сумку в ПВЗ

Сотрудник ПВЗ передал товар покупателю для проверки. Осмотрев товар, фигурантка отказалась от покупки, вернула коробку и тут же поспешно покинула помещение. Через какое-то время сотрудники ПВЗ обнаружили, что в коробке находится другая сумка, то есть покупательница подменила товар. Сотрудники уголовного розыска установили ее личность. На преступление отважилась ранее не судимая 21-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.