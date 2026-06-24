Причиной гибели рыбы в Люберке стали последствия пожара в «Садоводе»

Массовая гибель рыбы в реке Люберке произошла после того, как в водоем попали продукты горения и химических веществ при тушении пожара в торговом комплексе «Садовод». Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Котельники.
Сейчас городские службы уже завершили очистку береговой линии пруда. Прибрежные зоны реки Люберки, а также Большого и Малого опытных прудов проходят еженедельную санитарную обработку. Параллельно с этим власти направили обращение в Росприроднадзор для проведения лабораторного анализа проб воды.
— Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос установки локальных очистных сооружений, — передает сообщение администрации Telegram-канал «Осторожно, Москва».
После удара Вооруженных сил Украины в торговых комплексах «Садовод» и «Мега Белая дача» произошел пожар. Проезд к «Садоводу» был временно закрыт 18 июня. Ограничения действовали на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.