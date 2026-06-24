Причиной гибели рыбы в Люберке стали последствия пожара в «Садоводе»

После удара Вооруженных сил Украины в торговых комплексах «Садовод» и «Мега Белая дача» произошел пожар. Проезд к «Садоводу» был временно закрыт 18 июня. Ограничения действовали на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.