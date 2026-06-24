Массовое ДТП произошло в Москве из-за плохого самочувствия водителя

23 июня фургон снес водителя Mercedes на внешней стороне 39-го километра МКАД. Мужчина вышел из машины во время ее поломки. Спустя время в него влетел фургон. Мужчина погиб на месте. По факту произошедшего начали проверку. Прокуратура поставила ее ход на контроль.