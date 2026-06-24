Массовое ДТП произошло в Москве из-за плохого самочувствия водителя

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
— Предварительно, в результате столкновения пяти автомобилей пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
ДТП произошло у торгово-развлекательного центра «Рио». Причиной аварии стало то, что мужчине за рулем одного из автомобилей стало плохо, в результате он потерял управление и столкнулся с несколькими автомобилями, передает ТАСС.
23 июня фургон снес водителя Mercedes на внешней стороне 39-го километра МКАД. Мужчина вышел из машины во время ее поломки. Спустя время в него влетел фургон. Мужчина погиб на месте. По факту произошедшего начали проверку. Прокуратура поставила ее ход на контроль.