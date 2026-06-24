Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП произошло в Москве из-за плохого самочувствия водителя

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Предварительно, в результате столкновения пяти автомобилей пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло у торгово-развлекательного центра «Рио». Причиной аварии стало то, что мужчине за рулем одного из автомобилей стало плохо, в результате он потерял управление и столкнулся с несколькими автомобилями, передает ТАСС.

23 июня фургон снес водителя Mercedes на внешней стороне 39-го километра МКАД. Мужчина вышел из машины во время ее поломки. Спустя время в него влетел фургон. Мужчина погиб на месте. По факту произошедшего начали проверку. Прокуратура поставила ее ход на контроль.