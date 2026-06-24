Футболиста из Италии застрелила мафия после ссоры на поле

В результате последнего нападения Спасиано был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — он скончался по прибытии. Подозреваемым по делу проходит 16-летний подросток из того же района. Сообщается, что он мог иметь связи с местным криминальным мафиозным кланом «Ло Руссо». Известно, что Спасиано перед гибелью получал угрозы, но в полицию не обратился.