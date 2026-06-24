Онищенко оценил риски завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС после ЧМ по футболу

Он также отметил, что даже болельщики вряд ли станут разносчиками инфекции, потому что их количество на чемпионате мира по футболу ничтожно мало. Онищенко подчеркнул, что вирус не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому просто подхватить его на улице не так и легко.