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Онищенко оценил риски завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС после ЧМ по футболу

Лихорадка Эбола не будет передаваться от футболистов из Республики Конго во время мирового чемпионата, так как сборную вывезли из страны и доставили к месту проведения игр за месяц до начала матчей. Об этом сказал журналистам академик РАН Геннадий Онищенко.

Источник: Life.ru

Он также отметил, что даже болельщики вряд ли станут разносчиками инфекции, потому что их количество на чемпионате мира по футболу ничтожно мало. Онищенко подчеркнул, что вирус не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому просто подхватить его на улице не так и легко.

«Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путем, легко передаётся. Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется», — заявил академик.

Напомним, в мае 2026 года вспышку, вызванную вирусом Эбола, подтвердили в Демократической Республике Конго и Уганде. ВОЗ уже признал распространение инфекции одной из самых масштабных в истории. Погибшими от болезни числятся уже более 200 человек.

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