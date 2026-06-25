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Суд отменил лишение прав Евгения Тефтелева за ДТП в Магнитогорске

Дело направлено на пересмотр.

Источник: Комсомольская правда

Челябинский областной суд отменил решение о лишении водительских прав экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. По итогам апелляции, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в Магнитогорск.

Евгения Тефтелева лишили прав в апреле этого года, причиной стало массовое ДТП с участием бывшего мэра, которое произошло в августе 2025 года в Магнитогорске. Сообщалось, что Тефтелев на BMW X5 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами, а затем въехал в столб ЛЭП. В результате аварии водители иномарок и один из пассажиров получили травмы.