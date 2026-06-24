Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за перебоев с водой в Богородске

В Богородске возбуждено уголовное дело после сообщений об отсутствии водоснабжения в жилых домах. По данным, появившимся в СМИ и социальных сетях, местные жители на протяжении нескольких дней сталкиваются с перебоями и остаются без воды. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.