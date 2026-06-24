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Застрял в воздухе и кричал: Спасатели сняли «человека-паука» с проводов в Томилино

В подмосковных Люберцах спасатели сняли с проводов 37-летнего мужчину, застрявшего между столбами линии электропередачи. Об этом сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».

Источник: Life.ru

Спасатели сняли мужчину с проводов в Томилино. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошёл в посёлке Томилино — местные жители услышали крики и вызвали экстренные службы, так как сами не могли помочь пострадавшему. На место прибыли спасатели из 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей.

Специалисты использовали автолестницу, подвели платформу под мужчину и сняли его с проводов. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции.

Ранее в Краснодаре произошёл пожар в 20-этажном доме: мужчина, спасаясь от огня, вылез из окна седьмого этажа и повис на коробе кондиционера в одних трусах. Соседи вызвали пожарных, которые прорвались в квартиру, потушили возгорание на площади 50 кв. метров и помогли жильцу вернуться внутрь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.