Застрял в воздухе и кричал: Спасатели сняли «человека-паука» с проводов в Томилино

Ранее в Краснодаре произошёл пожар в 20-этажном доме: мужчина, спасаясь от огня, вылез из окна седьмого этажа и повис на коробе кондиционера в одних трусах. Соседи вызвали пожарных, которые прорвались в квартиру, потушили возгорание на площади 50 кв. метров и помогли жильцу вернуться внутрь.