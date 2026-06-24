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Минобороны: ПВО сбила 245 украинских БПЛА над регионами России 24 июня

В течение дня 24 июня российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала над территориями РФ 245 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В течение дня 24 июня российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала над территориями РФ 245 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— 24 июня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.

Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь с 23 на 24 июня отечественные силы ПВО сбили 323 дрона ВСУ над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской областей и другими регионами страны.

24 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион погибли два человека и еще два пострадали. При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры в регионе не зафиксировали.

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