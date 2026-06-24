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Средства ПВО за день ликвидировали 245 украинских беспилотников

Российские войска отразили атаку киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, дроны были сбиты средствами ПВО в период с 07:00 мск до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями.

Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ночь на 24 июня средства ПВО сбили 323 украинских беспилотника самолетного типа.

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