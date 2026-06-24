Банда подростков караулит жителей Красногорска у алкомаркетов и бьёт тех, кто не купил им выпить

По словам местных, группировка состоит из молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Нападавшие не стесняются поднимать руку даже на женщин. За последние дни зафиксировано как минимум три подобных случая, и лишь последний из них удалось заснять. Проверкой обстоятельств сейчас занимаются правоохранительные органы.