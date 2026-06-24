Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за день уничтожила 245 украинских БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«24 июня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Керченскому полуострову. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после массированной атаки на объекты гражданской инфраструктуры. По данным ведомства, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Количество пострадавших уточняется.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше