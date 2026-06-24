Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.
Как уточняется, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.
Как уточняется, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.