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Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.

Как уточняется, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.