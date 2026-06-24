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Собянин сообщил об уничтожении уже 19 БЛПА на подлете к Москве

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла ликвидировать еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом в среду, 24 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла ликвидировать еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом в среду, 24 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

В период с 07:00 до 20:00 24 июня российские силы ПВО сбили 245 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской областями и другими регионами страны.

В тот же день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион погибли два человека и еще два пострадали. При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры в регионе не зафиксировали.

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