Еще почти пять га зарослей вместо сельхозземли обнаружили под Волгоградом

Во время выездной проверки инспекторы не нашли никаких следов обработки земли, предназначенной для аграрных работ, как и каких-либо признаков выпаса скота. Вместо этого вся площадь угодий заросла осотом, пыреем, полынью и вязами. Подобное пренебрежение к земле не только является нарушением закона, но и негативно сказывается на качестве плодородных почв, так как сорняки истощают землю.