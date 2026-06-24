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Еще почти пять га зарослей вместо сельхозземли обнаружили под Волгоградом

Вместо аграрных культур на участке в Среднеахтубинском районе раскинулись сорные кусты и деревья.

Заросли сорняков на участке площадью 4,8 гектара вместо сельскохозяйственных растений в Среднеахтубинском районе обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Волгоградской области.

Во время выездной проверки инспекторы не нашли никаких следов обработки земли, предназначенной для аграрных работ, как и каких-либо признаков выпаса скота. Вместо этого вся площадь угодий заросла осотом, пыреем, полынью и вязами. Подобное пренебрежение к земле не только является нарушением закона, но и негативно сказывается на качестве плодородных почв, так как сорняки истощают землю.

Владельцу участка выдано предписание об устранении нарушения и приведении участка в порядок. В противном случае его может ожидать конфискация сельхозугодий. А ранее прокуратура добилась возвращения в пользу государства земель особо охраняемой природной территории в Волго-Ахтубинской пойме.