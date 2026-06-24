Российская пенсионерка отдала 18 миллионов рублей после слова «шашлык»

В Пензе 71-летняя пенсионерка отдала 18 миллионов рублей телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Последние два миллиона она отдала курьеру, который сказал ей кодовое слово «шашлык». Об этом в среду, 24 июня, сообщили в ГУ МВД России по региону.