Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская пенсионерка отдала 18 миллионов рублей после слова «шашлык»

В Пензе 71-летняя пенсионерка отдала 18 миллионов рублей телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Последние два миллиона она отдала курьеру, который сказал ей кодовое слово «шашлык». Об этом в среду, 24 июня, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Пензе 71-летняя пенсионерка отдала 18 миллионов рублей телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Последние два миллиона она отдала курьеру, который сказал ей кодовое слово «шашлык». Об этом в среду, 24 июня, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники убедили пожилую россиянку в необходимости спасти сбережения и вынудили ее отдать деньги, чтобы положить на якобы «безопасный счет». В течение двух месяцев пенсионерка переводила средства на продиктованные злоумышленниками реквизиты через банкомат, а затем передала дополнительную сумму с помощью курьера.

Позднее женщина обратилась в полицию, и правоохранители нашли посыльного мошенников — ранее судимого 45-летнего жителя Воронежа. В отношении него следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. На допросе мужчина признался, что из-за материальных трудностей решил подзаработать и нашел вакансию курьера в Сети. Полученные от обманутой пенсионерки деньги он перевел другим участникам преступной группы, передает Lenta.ru.

Редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал, что для подбора пароля мошенники могут спрашивать на сайтах знакомств и других интернет-ресурсах кличку домашнего питомца. Эксперт посоветовал не использовать один код на разных сайтах, а также всегда включать второй фактор защиты.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше