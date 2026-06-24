Российская пенсионерка отдала 18 миллионов рублей после слова «шашлык»

В Пензе 71-летняя пенсионерка отдала 18 миллионов рублей телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Последние два миллиона она отдала курьеру, который сказал ей кодовое слово «шашлык». Об этом в среду, 24 июня, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Злоумышленники убедили пожилую россиянку в необходимости спасти сбережения и вынудили ее отдать деньги, чтобы положить на якобы «безопасный счет». В течение двух месяцев пенсионерка переводила средства на продиктованные злоумышленниками реквизиты через банкомат, а затем передала дополнительную сумму с помощью курьера.
Позднее женщина обратилась в полицию, и правоохранители нашли посыльного мошенников — ранее судимого 45-летнего жителя Воронежа. В отношении него следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. На допросе мужчина признался, что из-за материальных трудностей решил подзаработать и нашел вакансию курьера в Сети. Полученные от обманутой пенсионерки деньги он перевел другим участникам преступной группы, передает Lenta.ru.
Редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал, что для подбора пароля мошенники могут спрашивать на сайтах знакомств и других интернет-ресурсах кличку домашнего питомца. Эксперт посоветовал не использовать один код на разных сайтах, а также всегда включать второй фактор защиты.