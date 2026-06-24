245 беспилотников сбиты над территорией России сегодня днём

245 беспилотников самолётного типа перехвачено и уничтожено средствами ПВО над территорией России сегодня днём, в период с 07:00 до 20:00. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Тульская, Смоленская и Московская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря.
Ранее сообщалось, что при налёте БПЛА на Кстово погибли два человека.
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