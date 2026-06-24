Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

245 беспилотников сбиты над территорией России сегодня днём

Атаке подверглась в том числе Нижегородская область.

245 беспилотников самолётного типа перехвачено и уничтожено средствами ПВО над территорией России сегодня днём, в период с 07:00 до 20:00. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Тульская, Смоленская и Московская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря.

Ранее сообщалось, что при налёте БПЛА на Кстово погибли два человека.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше