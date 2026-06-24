Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Аэропорты Геленджик, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
18 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Утром пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ.