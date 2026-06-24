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Силы ПВО сбили 245 беспилотников ВСУ за 13 часов

Средства ПВО перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа с 07:00 до 20:00 мск над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа с 07:00 до 20:00 мск над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областями. Также дроны уничтожали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В ночь на 24 июня российские военные ликвидировали 323 беспилотника ВСУ над 20 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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