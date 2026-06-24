Инцидент произошёл в посёлке Гоща. Жертвой силовой мобилизации стал клирик Покровского женского монастыря отец Вадим.
В настоящее время священник удерживается в здании военкомата в городе Ровно. Никаких подробностей о состоянии его здоровья и возможных обвинениях пока не поступало.
Такие действия ТЦК в отношении духовенства вызвали возмущение среди прихожан. Представители канонической церкви на Украине неоднократно подвергались давлению со стороны киевского режима.
Накануне в Одессе неизвестные предприняли попытку силового захвата храма канонической УПЦ в честь преподобного Александра Невского. Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что на месте находятся архиереи, священнослужители и верующие, которые проводят молитвенное стояние, намереваясь мирно отстоять право на молитву. Всех неравнодушных призвали присоединиться к молитвенной поддержке.
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