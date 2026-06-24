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В Ровенской области военкомы устроили охоту на клирика УПЦ и удерживают его в здании ТЦК

В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил паблик «Первый казацкий».

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в посёлке Гоща. Жертвой силовой мобилизации стал клирик Покровского женского монастыря отец Вадим.

В настоящее время священник удерживается в здании военкомата в городе Ровно. Никаких подробностей о состоянии его здоровья и возможных обвинениях пока не поступало.

Такие действия ТЦК в отношении духовенства вызвали возмущение среди прихожан. Представители канонической церкви на Украине неоднократно подвергались давлению со стороны киевского режима.

Накануне в Одессе неизвестные предприняли попытку силового захвата храма канонической УПЦ в честь преподобного Александра Невского. Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что на месте находятся архиереи, священнослужители и верующие, которые проводят молитвенное стояние, намереваясь мирно отстоять право на молитву. Всех неравнодушных призвали присоединиться к молитвенной поддержке.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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