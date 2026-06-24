Спасатели ищут подростка, оказавшегося в горной реке Подкумок в Ессентуках

Специалисты обследуют береговую линию водного объекта, а также проходят реку пешком в гидрокостюмах. Пропавшим считается ребёнок 2009 года рождения. На месте развёрнута группировка из 22 человек и девяти единиц техники, поиски продолжаются.
Ранее в Батайске трёхлетний ребёнок утонул в открытом бассейне аквапарка. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть). Проводятся следственные мероприятия.
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