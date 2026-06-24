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Спасатели ищут подростка, оказавшегося в горной реке Подкумок в Ессентуках

На Ставрополье спасатели ищут подростка, который, предположительно, утонул в реке Подкумок в Ессентуках. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Специалисты обследуют береговую линию водного объекта, а также проходят реку пешком в гидрокостюмах. Пропавшим считается ребёнок 2009 года рождения. На месте развёрнута группировка из 22 человек и девяти единиц техники, поиски продолжаются.

Ранее в Батайске трёхлетний ребёнок утонул в открытом бассейне аквапарка. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть). Проводятся следственные мероприятия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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