Суд вынес приговор пермячке за продажу порнографических изображений детей

Нелегальный бизнес длился 4 года, с марта 2021 по сентябрь 2025 года. За это время женщина приобрела более 150 сим-карт, которые её сожитель использовал при продаже фотографий и видеозаписей с запрещённым контентом. Их мужчина скачивал в Интернете. Запрещённые материалы он хранил в телефоне и продавал через мессенджеры и соцсети по цене от 100 до нескольких тысяч рублей.