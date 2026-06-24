Суд вынес приговор пермячке за продажу порнографических изображений детей

Приговор в виде лишения свободы вынесен 43-летней пермячке за продажу фотографий и видеозаписей с порнографическими изображениями детей, сообщает Индустриальный суд Перми.
Суд признал вину безработной пермячки в совершении 47 преступлений, предусмотренных ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Нелегальный бизнес длился 4 года, с марта 2021 по сентябрь 2025 года. За это время женщина приобрела более 150 сим-карт, которые её сожитель использовал при продаже фотографий и видеозаписей с запрещённым контентом. Их мужчина скачивал в Интернете. Запрещённые материалы он хранил в телефоне и продавал через мессенджеры и соцсети по цене от 100 до нескольких тысяч рублей.
Преступники создавали фейковые страницы девочек с указанием их возраста. Покупателей подводили к мысли, что малолетние сами продают порнографические материалы. По просьбе сожителя женщина записывала для покупателей сообщения, имитируя детский голос. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство, уточнили в Индустриальном суде Перми.
Ранее в Перми осудили подростка, который продавал откровенные фото детей.