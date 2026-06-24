Владельца кафе в Волгоградской области задержали после массового отравления

По данным следствия, в городские медицинские учреждения обратились местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Незадолго до ухудшения самочувствия они употребляли продукцию одного из предприятий общественного питания, которое специализируется в том числе на приготовлении суши и роллов.