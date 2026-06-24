Владельца кафе в Волгоградской области задержали после массового отравления

В городе Камышине Волгоградской области правоохранители задержали владельца кафе, в котором произошло массовое отравление посетителей. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.
По данным следствия, в городские медицинские учреждения обратились местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Незадолго до ухудшения самочувствия они употребляли продукцию одного из предприятий общественного питания, которое специализируется в том числе на приготовлении суши и роллов.
— В настоящее время задержан владелец указанного заведения, с его участием проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, — передает страница ведомства в соцсети VK.
Ранее в связи с отравлением 35 человек в отношении суши-бара «ЕвроАзия» возбудили уголовное дело. По данным городских властей, у 23 пострадавших диагностировали сальмонеллез.