Подростки в Красногорске избивают местных жителей за отказ купить алкоголь

Подростки от 14 до 17 лет в подмосковном Красногорске пристают к прохожим возле магазинов в жилом комплексе «Изумрудные Холмы» с просьбами купить им алкоголь. На тех, кто отказывает, они нападают. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
Предварительно, за последние несколько дней произошло по меньшей мере три таких инцидента. Подмосковные правоохранители начали проверку, хоть на данный момент официальных сообщений или заявлений от пострадавших в полицию не поступало.
— Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента, а также обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Ранее несколько подростков поссорились в вагоне метро. Конфликт продолжился уже в подземном переходе станции «Калужская». Двое подростков избили оппонентов и скрылись. Парней удалось задержать.