Подростки в Красногорске избивают местных жителей за отказ купить алкоголь

Подростки от 14 до 17 лет в подмосковном Красногорске пристают к прохожим возле магазинов в жилом комплексе «Изумрудные Холмы» с просьбами купить им алкоголь. На тех, кто отказывает, они нападают. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.