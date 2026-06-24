В США блогер Доусон использовал девушку в качестве наживки для акул

Блогер Энтони Доусон, известный как TooTurntTony, в рамках челленджа в штате Флорида привязал канадскую модель к леске с дохлой рыбой и опустил в воду у причала, чтобы использовать как приманку для акул, пишет Daily Mail.
Сообщается, что 26-летняя девушка сама согласилась на участие в шоу, однако впоследствии назвала риск неоправданным. Акула схватила рыбу и потащила вместе с ней модель под воду, девушка провела там около двух минут и сильно испугалась.
Блогер же заявил, что шоу оказалось провальным, и ему нужно было использовать приманку поменьше. Он также сказал, что ни люди, ни акулы в результате челленджа не пострадали.
Его видеоролик набрал более 10 миллионов просмотров, пользователи раскритиковали действия Доусона. Блогера обвинили в создании смертельной опасности для человека и жестоком обращении с акулами. Адвокаты модели собираются подать иск против Доусона, а власти Флориды — провести проверку на предмет нарушения законодательства о защите животных и безопасности людей.
Ранее сообщалось, что туристка из Австрии осталась без ноги после нападения акулы на Галапагосских островах. 50-летняя женщина вместе с мужем, гидом и другими туристами плавала с маской на мелководье, когда акула схватила ее за ногу.