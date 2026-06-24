В Херсоне произошли взрывы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В контролируемых властями Украины районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
В контролируемых Киевом районах области была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В контролируемых властями Украины районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.