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В Херсоне произошли взрывы

В контролируемых Киевом районах области была объявлена воздушная тревога.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В контролируемых властями Украины районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.